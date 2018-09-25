CIA正密切監控中國的行動 盼招募懂中文海外情報員

CIA局長表示，中國正努力地消除美國的影響力，並密切監控中國的行動。（美聯社）

2018-09-25 22:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國中情局（CIA）局長最近表示，中國正努力地消除美國的影響力，他們非常密切地在監控中國的行動，也準備增加駐海外人員的數量，招募更多具中文、阿拉伯文等外語能力的情報人員。

《美國之音》報導指出，CIA局長哈斯佩（Gina Haspel）24日在母校美國路易斯維爾大學（University of Louisville）的演說中談到對中國的擔憂，她表示中國正努力消除美國的影響力，以達成他們的目的。她也指出，美國非常密切地監視中國，中國似乎正努力在自身地區以外擴大影響力，這些地區包括非洲、拉丁美洲、太平洋島嶼與南亞。

哈斯佩表示，她對中國使用的某些手段感到擔憂，例如向貧困國家提供投資、以及提供這些國家可能無法償還的貸款。CIA希望這些國家能意識到自己的主權，並意識到外國對他們國家的基礎設施、國家安全設施進行投資，最終可能會損害到他們的國家主權。

哈斯佩也說她想增加駐海外人員的數量，因為有更多駐外人員就能有更強力的態勢。她更希望CIA招募更多講外語的人員，這些語言包括中文、阿拉伯語、土耳其語、法語和西班牙語等。