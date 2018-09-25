專家預言：美國明年將再對2670億美元中國商品加徵關稅

專家認為，中美貿易戰的持續升級，將使全球經濟增長減緩。（資料照，法新社）

2018-09-25 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕9月17日，美國宣佈對2000億美元中國商品徵收10%的關稅，而這項決策在24日生效，中國也對600億美元美國商品開徵5%至10%關稅做為報復，讓全球貿易前景蒙上陰影。有外國經濟學家分析認為，美國或將在2019年第二季度實施此前宣佈的對價值約2670億美元中國商品徵收第三階段關稅的行動。

根據俄羅斯衛星通訊社報導，荷蘭國際集團（ING）經濟學家斯帕克曼（Timme Spakman）受訪時表示：「我們預計，美國將在2019年第二季度對2670億美元中國商品加徵關稅。」更表示這將使全球經濟增幅減緩。

9月24日，美國對2000億美元中國商品實施徵收10%關稅，而自明年1月1日起，稅率將增加到25%。如果中國繼續採取回應措施，美國總統川普不排除對價值約2670億美元的商品徵收第三階段的關稅。

斯帕克曼認為，美國的貿易戰，包括不久前對中國商品的加徵關稅措施，使全球貿易總額的2.5％左右受到直接影響，如果未來再次對中國商品加徵關稅，那麼這一數字可能上升至3.5到4％之間。