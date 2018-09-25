紐時：美國敵意全面來襲 中國面臨重大挑戰

2018-09-25 00:30

〔中央社〕中國和美國關係近月來迅速惡化，美對中實施貿易戰以來最重大關稅行動，中方則突然取消雙方貿易和軍事會談。面對美國新的敵意，許多中國民眾懷疑，國家是否已準備好接受挑戰。

美國24日起正式對規模2000億美元中國輸美貨品加徵關稅。彭博則報導，中方22日已取消原訂本週在華府進行的美中貿易協商。北京22日則宣布，延後25-27日的中美兩軍聯合參謀部對話會議，以抗議美方以違反對俄羅斯制裁為由，懲罰中國中央軍委裝備發展部。

「紐約時報」（New York Times）北京分社社長裴若思（Jane Perlez）撰文指出，隨著中美間針鋒相對和競爭情勢加劇，北京目前擔憂的是，已習慣國家經濟快速擴張的中國民眾，將如何因應貿易戰帶來的變化，以及國內局勢穩定可能受到的衝擊，這也是中共當局最在意的。

不時提供中國政府建議的私募基金投資人劉斯宇（Charles S. Y. Liu，譯音）表示，中國人民有心理準備忍受貿易衝突拖長。「中國人較能容忍痛苦，因為我們過去窮了很長一段時間，富有僅不過10年。」

然而，其他許多人卻感到擔憂。部分人士強烈呼籲中國領導階層抓住機會，讓中國經濟進一步朝市場開放和企業民營化發展，不再允許效率不彰的國家部門勢力深化。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通受訪時表示：「當（美國總統）川普採取保護主義策略，中國應該要開啟大門，強迫國有企業改革。」不過他說，他的建議遭到當局忽略。「我沒收到任何回應。沒有人聽我的。」

另有中國人士認為，中國本可避免美國敵意升高，只要國家主席習近平延續鄧小平所設定、前幾任領導人遵循的「韜光養晦」政策。但習近平卻大力炫耀他的兩項野心勃勃計畫：「一帶一路」和「中國製造2025」，兩者都招致川普政府批評。

華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）研究員孫雲說：「同樣的事可以不需要用這麼自大的態度去做。我相信中國決策圈人士確實希望見到更多作為，以及更為強勢。但習近平做得太過頭了。」

中國中央黨校國際戰略研究院中國外交研究室主任羅建波曾替英國「金融時報」（FT）中文網撰寫一篇文章，在中國社群媒體間廣傳，內容對國家自負和過度伸張勢力提出警告。他指出，德國、日本和蘇聯就是20世紀新興強權因「魯莽和衝動」而失敗的案例。

羅建波寫道：「想起平日裡年輕網民們熱議的話題：中國的敵人究竟是誰？是美國、日本，還是俄羅斯？其實冷靜想來，它們或許都不是，中國的敵人是中國自己。」

從多方面來看，美中關係如此迅速惡化，出乎中國政治菁英階層意料。儘管北京投入相當多資源來研究美國，但中方似乎不太了解，華府對中國的敵意不僅來自共和民主兩黨，也不僅限於貿易事務。許多曾主張和中國維持良好關係的美國企業界領袖，在經歷挫折後，如今都支持對中國採取較嚴厲的措施。

中國國際問題研究院美國研究所所長滕建群表示，中國政府需要接受新現實，並告訴中國人民，接下來的奮鬥，可能是中國要作為強國生存下去，所必須經歷長期抗戰的開始。

他說：「我們應該讓人民充分了解，這場貿易戰不是短期競賽，而是一場將決定中華民族前途的競賽。」