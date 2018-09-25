川普貿易戰下重手威脅大 美媒：中國經濟已有裂縫

中美貿易戰打得火熱，美國總統川普與中國國家領導人習近平互相際出商品加稅措施，兩者皆於24日生效。（法新社）

2018-09-25 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰打得火熱，美國總統川普宣布24日起對價值2000億美元的中國商品徵收10%關稅，中國則「不對等」宣布對美國600億美元商品加徵5至10%關稅作為反擊。美媒則分析，美國總統川普在貿易戰下重手所造成的威脅，已讓中國的經濟開始出現裂縫了。

根據美媒《CNBC》報導，有些經濟學家認為，在中美貿易戰中，美國祭出的增加關稅方式可能讓中國一蹶不振，但也有人認為，中國逃得過美國接二連三的攻勢，「會有這樣想法的人，恐怕是沒有好好瞭解中國這共產國家的未來」。中國官員曾宣稱安然度過這場貿易戰，但許多長期觀察中國問題的人士直言，影響中國經濟的重要驅動力和趨勢，遠遠超過關稅所造成的威脅。

報導分析，中國長期依賴基礎設施投資來推動其經濟成長，中國在去年的投資占了名義GDP（nominal GDP）的44%，但像美國、日本與德國這些開發中的國家，他們也才佔比約20%到25%左右。中國在8月的固定資產投資創下歷史新低，加上川普不斷在貿易戰下重手，中國更是難以利用公共事業的支出來刺激投資，原因是中國的債務實在太多了。

根據新加坡星展銀行（DBS）及香港環亞經濟數據有限公司（CEIC）的數據顯示，2016年中國的債務與GDP的比率就達到約250%；國際金融協會（Institute of International Finance）的數據更顯示，中國的負債與GDP比超過300%。

國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）曾在2017年，針對中國經濟的提出警告，指出由債務推動的成長，並不是長期有效的解決方案。而中國政府其實一直嘗試控制不斷攀升的債務，中國國有銀行曾在4月表示將停止向地方政府提供貸款；但隨著貿易戰打得火熱，「中國似乎只能繼續利用投資來再推動經濟成長」。