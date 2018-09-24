預告港台股市匯率 郭文貴：可能發生天翻地覆的變化！

郭文貴透露台灣、香港股市匯率可能發生「天翻地覆的變化」。（資料照，路透社）

2018-09-24 11:25

〔即時新聞／綜合報導〕屢屢談及中共內幕的中國流亡富豪郭文貴再度語出驚人！郭文貴近日在直播中爆料，近期他將會到美國隔壁的一個國家，在深山老林裡開一個特殊秘密會議，如果會議成功的話，人民幣兌美元匯率可能跌破至8到9，香港、台灣的股市及匯率也將出現天翻地覆的變化。

郭文貴22日在直播中表示，近日將前往美國隔壁的一個國家參與特殊秘密會議，「到一個深山老林裡，根本沒有手機信號，每天只能在人家指定的房間看一次手機，其他山裡所有的地方都沒信號！」

郭文貴提到，如果會議開成功，「所有在香港，澳門，台灣的同胞們，你們將看到一個前所未有的巨大市場變化，特別是外匯。」郭文貴指出，人民幣兌美元匯率屆時可能跌至8到9，在國內想換美元將是難上加難，更表示包含上海A股在內，以及台灣、香港的股市、匯率「可能發生天翻地覆的變化！」郭文貴說：「成功的機會有多大呢？大概我謙虛點說，有億分之一的可能！」並預告結果最晚在10月5日至8日間會揭曉。

此外，郭文貴也暗示，10天之內美國將會有一系列的政策出台，並對中國人造成巨大的改變，「多年來靠募捐騙錢的海外偽類（指中國海外民運人士）們，會得到他們想像不到的懲罰！」、「海外偽類民運們，將受到一系列國家政策打擊，包括盜國賊在海外的資產，某些非法資產，將受到依法的打擊！」郭文貴透露，自己前一天才跟美國司法部門人士針對海外民運問題進行交流。