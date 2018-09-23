瑞典電視台拍片嘲諷 中官媒氣噗噗：不能接受我們強大

瑞典電視台透過一支宣導影片「提醒」中客勿隨地大便；中國官媒《央視》氣憤表示「歐美人士無法接受中國強大」，才會出現這種辱中行為。（圖擷取自YouTube）

2018-09-23 15:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國曾姓一家人日前至瑞典遊玩，卻爆出警察態度惡劣的爭議，中國官媒大幅報導後，整件事演變成外交爭議。瑞典電視台透過宣導短片「提醒」中國遊客在瑞典不可隨地大小便，中國官方電視台《央視》也不甘示弱的反擊，稱「歐美人士無法接受中國強大」。

《央視》在官方微博以「瑞典電視台如此辱中，是可忍孰不可忍！」為題表示，近年來歐美各國常見許多辱中事件，「瑞典電視台這般毫無掩飾的，還真不多見」，痛批這支宣導影片把辱中推到新高度。

評論認為，中國每年有上億人口到國外旅遊，對歐美國家帶來強大的購買力，直言「一些歐美人士心態漸漸失衡，原有的優越感蕩然無存。他們的內心不能接受這個變化的世界，和中國逐漸強大的現實」，指稱此為辱中事件頻傳的重要原因之一。

評論指出，瑞典電視台把拉屎、大便當噱頭相當低級，顯示瑞典人教養粗俗、品味低端。評論批評，宣導影片中直指「平等的原則不適用中國人」等種族主義言論相當誇張、令人震驚。

評論表示，中國沒辦法接受瑞典電視台的批評，「每一個中國人都斷然不能接受」，強力要求對方道歉，以避免辱中事件再度發生。