川普「梭哈折磨戰」 學者：最終目的要習近平垮台

2018-09-22 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰打得火熱，美國總統川普日前宣布24日起對價值2000億美元的中國商品徵收10%關稅，中國也宣布對美國600億美元商品加徵5至10%關稅作為反擊。對此，台灣智庫諮詢委員董立文表示，川普在美中貿易戰上不斷出招，最終的目的就是想讓中國國家主席習近平垮台。

川普18日宣布，下週一（24日）起對中國2000億美元商品加徵10%關稅，預計會在年底調高至25%。中國當天晚上也不甘示弱宣布，將在24日對美國600億美元商品加徵5%至10%關稅作為回擊。川普19日則再度重申，指中國如果敢對美國農民及勞工採取關稅報復，美國將會祭出額外的2670億美元商品的關稅。

董立文20日接受廣播《蔻蔻早餐》專訪時表示，中美貿易戰在5月中時看似有個斷點，「當時美中2國有一個暫時性的妥協、有一個聯合聲明出來，那時中國很高興，認為中美貿易戰休戰、中國贏了。但仔細去看美國5月20號的美中聯合聲明的內容，重點其實是中國完全讓步，因此當6月初美國發動突襲，宣布另外一波新的貿易戰，中國才會如此緊張、驚訝，因為中國以為雙方都談好了」。

他提到，3、4月美國接連發動貿易戰、中興通訊制裁案，讓中國慢慢冒出一種聲音，「原來這不只是貿易戰，也是科技戰」，因此到了7月初的時候，中國反省檢討的聲浪越來越大，「到底爲什麼會對美國誤判、川普誤判；再來，這到底是貿易戰，還是其他的情況？」

董立文說，如果這是一場2大國的綜合國力較量戰，那習近平恐怕就面臨決策上的難題，「單純的貿易戰還能談判達成暫時的妥協；但如果是綜合國力較量，那暫時性的妥協是無法滿足美國的。」

董立文認為，中美貿易戰打到現在已經進行半年之久，川普對中國打的就是一場梭哈折磨戰，「美國目的是在消耗全世界對中國市場的信心」。至於川普要怎樣才會收手停止貿易戰，董立文則推估，川普的最後目的是要習近平政府垮台，「我只要把你打倒，一切手段在所不惜。」