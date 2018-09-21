中國知名諮詢公司創始人「被失蹤」 創投圈騷動

2018-09-21 20:48

〔即時新聞／綜合報導〕中國自媒體「大摩財經」本月19日披露，中國知名諮詢公司「艾瑞諮詢」創始人楊偉慶及多名高層「被失蹤」！消息一出，引起創投圈一陣騷動。

綜合媒體報導，楊偉慶上月23日曾在深圳召開的「艾瑞年度高峰會」上，以「中國新經濟的"危"與"機"」為題發表演說，此為楊最後一次出席公開活動。

楊偉慶失蹤的消息傳出後，手機均無法接通， 多名與楊偉慶合作的夥伴也都無法聯繫到他，他的微信朋友圈也從9月13日後就沒再更新；研判失聯時間就是13日晚上。

中國媒體致電詢問「艾瑞諮詢」，該公司員工表示「目前正常營運」。「艾瑞諮詢」後於19日發表聲明表示，目前該公司管理人員已應相關部門之要求協助調查，暫時無法與楊偉慶取得聯繫。

「艾瑞諮詢」近年不僅止於原本的訊息諮詢及數據分析主業，早在2015年就曾因跨界投入私募股權投資引起諸多質疑，該公司現金流也自此日漸枯竭。

「艾瑞諮詢」於2002年創辦，主要業務為互聯網數據諮詢及市場調查服務，後逐漸發展為中國知名數據研究諮詢機構，今年初掛牌中國「中小企業股份轉讓系統」（新三版）。

中國自今年一月以來，已有多家上市公司的董事長突然失聯，一些業內人士分析，可能是因自身債務問題而選擇「跑路」；另也有董事長是因涉嫌內線交易、挪用資金等違法行為，遭到中國司法機關帶走調查。