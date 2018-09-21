范冰冰去年生日整個演藝圈祝壽！今年僅3人記得她...

范冰冰去年生日時，幾乎整個中國演藝圈人士都公開向其祝壽。（圖擷取自微信）

2018-09-21 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕捲入「陰陽合同」逃稅風波的中國女藝人范冰冰，本月16日度過37歲生日，有中國網友發現整個中國演藝圈竟只有3個人公開向她致上生日祝福，相較於去年范歡度36歲生日時獲得大量知名人士祝福，還被男友李晨求婚，網友認為人情冷暖不勝唏噓。

中國部落客巫小詩撰文《范冰冰生日，娛樂圈只有3個人發了祝福》，當中提到范冰冰今年37歲生日當天，僅有中國導演李玉、藝人劉維和經紀人楊天真3人公開向她獻上祝福，當中李玉在貼文中放上自己與范冰冰的工作照，並寫道「相識12年，又到秋日時光，生日快樂！！」。

巫小詩認為，知名度不高的藝人劉維若是在往年向范祝壽，肯定會被認為是抱大腿，但他今年的祝壽行徑反而顯出「雪中送炭」的情懷；最後1位向范獻上祝福的是現今當紅中國男星鹿晗、張藝興之經紀人楊天真，她在貼文中同樣放上與范的合照，並寫道「沒有你，我不會成為今天的我，祝你生日快樂」。

巫小詩表示，楊天真為范冰冰服務已是陳年往事，此時獻上祝福令人感到鼻酸，范冰冰去年生日時，Angelababy、舒淇、郭敬明、何炅、張靚穎等大牌藝人，幾乎演藝圈知名人士都有向她祝壽，她當天還被男友李晨求婚，如今這些人選擇忘記范冰冰生日，足見世態炎涼，人心趨炎附勢之現實情境。