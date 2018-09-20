極速狂飆！美國女自行車手 飆出時速296公里世界紀錄

美國一名女自行車選手最近挑戰極限，飆出了296公里的時速。（圖擷自YouTube）

2018-09-20 21:09

〔即時新聞／綜合報導〕許多跑車可以輕鬆開出200多的時速，但你知道腳踏車也可以騎這麼快嗎？美國一名女自行車選手丹尼絲最近挑戰極限，飆出了296公里的時速，打破世界紀錄。

綜合報導指出，美國45歲自行車選手丹尼絲（Denise Mueller-Korenek）最近在猶他州（Utah）用腳踏車騎出了183.9英里的時速（約為每小時296公里），此數據不但打破了全球女子自行車最快時速紀錄，也打破荷蘭男子羅貝柏格（Fred Rompelberg）在1995年創下的男子世界紀錄（時速268公里），成為現在在全球人類自行車世界紀錄保持者。

《BBC》指出，每小時296公里的時速就是波音747起飛前、在跑道上行駛的速度。不過為了飆出高速，丹尼絲車隊還有一些特殊的設備，像是4公斤重的賽服、特製加長的碳纖維車架，以及有17吋大車輪的前避震器。而且當她在騎車時，前方還有特殊的前導車，這些都是讓她破紀錄的關鍵。

而前導車的女駕駛雪兒（Shea Holbrook）其實也大有來頭，她本身是一名職業賽車手。在丹尼絲開始騎腳踏車前，雪兒駕駛的前導車負責牽引自行車，讓車速維持在80公里的時速，之後放開牽引索，讓丹尼絲可以直接加速，而在丹尼絲加速時，前導車也持續在前方擔任破風的工作。

許多網友看到破紀錄的影片後都熱議，「好厲害。」、「恭喜！」但也有網友質疑，自行車前面的前導車已經將風阻都擋住了，也有人認為，既然是自行車紀錄，就應該全程都只靠自己的腳踩。

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