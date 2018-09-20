金正恩和文在寅同登白頭山 兩人手牽手親暱合影

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今同登白頭山（長白山），並欣賞天池美景，兩人手牽手合影留念。（美聯社）

2018-09-20 15:20

〔即時新聞／綜合報導〕「文金三會」第3天，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩今（20日）同登白頭山（長白山），並欣賞天池美景，兩人手牽手合影，文在寅表示，他堅信南韓民眾遊覽白頭山的時代一定會到來。

據《韓聯社》報導，文在寅夫婦今晨離開下榻的飯店，搭車前往機場，一路上北韓民眾在路旁列隊歡呼，他們高舉半島旗呼喊「祖國統一」來歡送文，文在寅夫婦也頻頻從車內探頭向北韓民眾揮手致意，從機場出發飛抵鄰近白頭山的三池淵機場，金正恩夫婦在機場親迎文在寅，之後一同乘車登山。

在攀登上主峰後，文金一行人乘坐纜車抵達天池，兩人在天池前牽手高舉過頭合影，十分和樂，兩韓第一夫人站在一側，以微笑和拍手祝賀；文在寅有感而發說，今天邁出了第一步，相信南韓民眾遊覽白頭山的時代定會到來，金正恩也表示，今天只有少數人登上白頭山，未來會讓韓方人士、海外同胞都能一覽白頭山美景。

文在寅結束白頭山之行後，將和部分隨行人員從三池淵機場直接飛回南韓，而文在寅馬不停蹄，預計將於23日赴美，25日在紐約會晤美國總統川普，預料將跟川普分享文金三會的成果

文金兩人一路上相談甚歡。（路透）