川普視察北卡州：對颶風災區百分百支持

2018-09-20 05:44

〔中央社〕美國總統川普今天視察遭颶風佛羅倫斯肆虐的北卡羅來納州時，承諾聯邦政府將對災區提供「百分之百」的支持。

空軍一號（Air Force One）降落北卡羅來納州紐斯河（Neuse River）的切里波因特海軍陸戰隊航空站（Marine Corps Air Station Cherry Point）後，川普在記者者會中說：「泛濫洪水有的著實浩瀚。」

「我們有看到房屋根本被淹到屋頂的那些照片。」

颶風佛羅倫斯（Hurricane Florence）估造成數十億美元災損，並有數十人罹難，北卡州正在進行災後復原，川普承諾聯邦政府將提供援助。

川普說：「聯邦的層面上必須怎麼做，我們就會做到。我們會百分之百到位。」

他也向近40名罹難者致哀。

北卡州長古柏（Roy Cooper）表示，北卡州遭遇佛羅倫斯重擊。一級颶風佛羅倫斯14日在當地海岸登陸，帶來1000毫米雨量。

古柏說：「民眾仍驚魂未定、河水還在高點，仍有人身陷險境。」

他表示，北卡州農夫的莊稼蒙受巨大損失，主要道路仍泡在水中，數以千計民眾仍無電可用，「當然，許多店家倒閉，也有人無家可歸」。

記者會後，川普和古柏一起對民眾發放保麗龍餐盒，並問候災民。

川普返華府前還將走訪毗鄰的南卡羅來納州。

川普聽取簡報時問州政府官員當地諾曼湖（Lake Norman）災情如何。得知當地安然無恙時，川普說：「我喜愛那一帶，說不出什麼原因，但我就喜愛那一帶。」

川普國家高球俱樂部（Trump National Golf Club）座落諾曼湖畔。

與此同時，出身北卡州的美國職籃NBA傳奇巨星喬丹（Michael Jordan）宣布捐款200萬美元協助災後復原。

NBA夏洛特黃蜂（Charlotte Hornets）老闆喬丹在北卡州的威明頓（Wilmington）長大。颶風佛羅倫斯就是在威明頓附近登陸。