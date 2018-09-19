水果插針延燒！澳洲火速立法 破壞食物最高關15年

2018-09-19 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲草莓藏針事件延燒，總理莫里森（Scott Morrison）今（19）日親上火線回應，斥責那些惡意破壞水果的兇手為「白痴、懦夫」，政府將立法加重汙染食物的刑責，從10年徒刑增至15年，盼最快在週四的議會上通過。

綜合外電報導，近日澳洲警方陸續接獲民眾報案，發現在超市買的草莓、蘋果及香蕉都被插入縫紉用的針，有受害者不小心吃下肚，引起全國民眾恐慌。莫里森對此表示，現在迫切需要立新法來阻止罪犯模仿，包括將汙染食物的最長監禁時間從10年增加到15年。他強力推動這項提案，可望趕在本週四的議會上通過立法。

司法部長波特（Christian Porter）補充，「新法不能追溯目前已經犯案的兇嫌，不過為了要進一步削弱模仿犯罪，我們必須加速立法。」工黨籍眾議員費吉賓（Joel Fitzgibbon）也表達支持，「工黨將與政府合作，支持農民並制止這些卑鄙的行為。」

藏針事件害得澳洲人心惶惶，水果銷售成績慘澹，莫里森針對那些惡意破壞食物的兇手，斥責他們「這不是開玩笑，也不好笑。有些白痴出於自己的原因搞破壞，危害大家的食安風險。」直指「你將勤勞的澳洲人的生活置於危險中，還嚇唬孩子，你就是懦夫和笨蛋。」