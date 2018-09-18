文金三會她最忙！「小秘書」金與正 接機帶位迎車隊…

「文金會」第一天活動中，金正恩的胞妹金與正存在感十足。（路透）

2018-09-18 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統文在寅今（18）日率代表團赴平壤，與北韓領導人金正恩舉行第三次「文金會」，預計20日返國。在第一天活動中，金正恩胞妹金與正存在感十足、頻繁現身，凸顯了她在北韓的地位。

《韓聯社》報導，繼4月27日第一次「文金會」後，金與正今天再度陪同金正恩與文在寅會面，凸顯她在北韓的地位。分析認為，金與正實際上扮演了金正恩秘書室長的角色。

報導指出，在首爾「文金會」主新聞中心的直播畫面中，隨時可見到金與正的身影。早在南韓記者團上午7點35分抵達平壤國際機場時，略為緊張的金與正已在機場奔忙於跑道和儀仗隊之間，指揮歡迎儀式。

南韓代表團稍後抵達後，身穿黑西裝配白襯衫的金與正，上前細心接過文在寅夫婦手上的歡迎花束，又替兩人引路，還在文在寅下榻的百花園國賓館等候車隊。

分析認為，金與正作為北韓勞動黨宣傳煽動部第一副部長，被賦予了總管這次「文金會」的重責，預計她會在剩下的「文金會」行程中，以及向北韓民眾宣傳「文金會」成果等方面，繼續發揮主導作用。

有分析認為，金與正實際上扮演了金正恩秘書室長的角色。（美聯社）

有分析認為，金與正被賦予了總管這次「文金會」的重責。（歐新社）

金與正今日再度陪同金正恩與文在寅會面，凸顯她在北韓的地位。（法新社）

南韓媒體指出，在首爾「文金會」主新聞中心的直播畫面中，隨時可見到金與正的身影。（美聯社）