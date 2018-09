貓咪放風竟帶回1袋毒品 警方笑：該訓練緝毒貓了

2018-09-18 22:31

〔即時新聞/綜合報導〕英國1名貓咪飼主先前發現,在家中呼呼大睡的貓咪身旁多了1個塑膠袋,打開後發現裡頭滿是古柯鹼與海洛因,嚇得趕緊報警處理,警方則對此打趣道「忘記警犬吧,我們應該開始訓練緝毒貓」。

綜合外媒報導,住在布里斯托(Bristol)的飼主發現放風出門的寵物貓,返家竟帶回1袋裝滿30包古柯鹼、海洛因的塑膠袋,向警方通報後,警方對此感到相當有趣,並將毒品帶回化驗詳細成分,檢驗報告雖然尚未出爐,但警方研判貓咪拾獲的物品均為1級毒品。

警方17日在推特上公布此事,並稱讚該隻貓的行為相當優異,並形容牠的飼主「有點震驚,但馬上打電話給我們」,同時向當地民眾呼籲,若發現可疑的毒品或犯罪行為,可逕自向治安部門舉報,目前警方正在深入追查該包毒品的來源。

警方推特全文

Look what the cat dragged in ????

Great result in St Paul's when a resident's cat brought this in during the night! The owner got a bit of a shock but called us straight away!



If you are worried about drugs or crime in your area you can report anonymously @CrimestoppersUK pic.twitter.com/l8aEHsf8oa