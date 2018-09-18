貓咪放風竟帶回1袋毒品 警方笑：該訓練緝毒貓了

2018-09-18 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名貓咪飼主先前發現，在家中呼呼大睡的貓咪身旁多了1個塑膠袋，打開後發現裡頭滿是古柯鹼與海洛因，嚇得趕緊報警處理，警方則對此打趣道「忘記警犬吧，我們應該開始訓練緝毒貓」。

綜合外媒報導，住在布里斯托（Bristol）的飼主發現放風出門的寵物貓，返家竟帶回1袋裝滿30包古柯鹼、海洛因的塑膠袋，向警方通報後，警方對此感到相當有趣，並將毒品帶回化驗詳細成分，檢驗報告雖然尚未出爐，但警方研判貓咪拾獲的物品均為1級毒品。

警方17日在推特上公布此事，並稱讚該隻貓的行為相當優異，並形容牠的飼主「有點震驚，但馬上打電話給我們」，同時向當地民眾呼籲，若發現可疑的毒品或犯罪行為，可逕自向治安部門舉報，目前警方正在深入追查該包毒品的來源。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

警方推特全文