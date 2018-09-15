防中企盜機密？印度擬將中興、華為踢出5G合作名單

傳出印度政府以國安為由，將中興、華為這兩大中資企業排除在印度5G合作名單之外。（路透）

2018-09-15 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕新一代通訊系統5G即將於2019年開始商轉，各國近期爭著搶頭香，進行號稱「第一」的測試里程碑，而被預測有市場爆發潛力的印度，也是各通訊大廠兵家必爭之地，不過傳出印度政府以國安為由，將中興、華為這兩大中資企業排除在印度5G合作名單之外。

據印度媒體《經濟時報》（The Economic Times）報導，印度電信部（DoT）將華為和中興排除在印度5G用例試驗的合作名單之外，印度電信部長桑德拉加（Aruna Sundararajan）指出：「我們已經致函思科、三星、愛立信、諾基亞和電信服務提供商，商討5G技術試驗合作，得到對方積極回應。」他同時補充說：「我們已經將華為排除在外。」

桑德拉加強調，這是考量在安全性的角度上；報導指出，除了華為外，印度政府同樣未與中興展開5G試驗的接觸，這意味著印度很可能會跟隨美、澳，限制中國通訊企業參與該國新技術的推出。

由於對中國網路監控的擔憂，美國政府禁止任何美國政府機關使用華為與中興所生產的設備後，澳洲政府也以有資安風險為由，禁止華為和中興參與該國5G網路建設，日本也擬跟進禁止這兩家中企參與5G投標，連英國都發現華為系統存在某種「缺陷」，印度一不具名的高階主管指出：「考量到通訊安全的敏感性，特別是在其他國家所發生的狀況，讓政府限制與中國通訊企業的合作」。

華為對此發表聲明駁斥，稱與印度電信部及相關政府官員保持積極聯繫，強調印度政府力挺華為，並對其開創性技術和解決方案表示讚賞。