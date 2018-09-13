酸民嗆她不懂程式設計！ 辣模用超狂履歷霸氣還擊...

琳賽除了是一名模特兒，還是工程師。（圖擷自ig）

2018-09-13 07:03

〔即時新聞／綜合報導〕擔任內衣品牌「維多莉亞的祕密」（Victoria’s Secret）演出的31歲美國超模琳賽（Lyndsey Scott）最近透露，被酸民質疑她「根本不懂程式設計」，最後她忍不住拿出自己的履歷回嗆對方，除了會程式語言，甚至還是一名iOS軟體工程師，開發了近10個App。

綜合外媒報導，日前一個程式設式資訊分享的Instagram帳號介紹琳賽的簡歷，稱她會Python、C++、Java、MIPS、Objective-c等程式語言，不料卻被不少酸民嗆聲，稱她大概只會寫一句「print"Hello World!"」，最後琳賽看不下去，只好貼出更狂履歷打臉酸民。

報導指出，琳賽不只是超模，對程式設計更充滿熱情，她霸氣還擊酸民，揭露自己曾在程式設計問答網站《stack overflow》解答了412個問題，獲得27481分；另外，她還是還是RayWendelich.com的iSO教學團隊、RallyBound公司的iOS軟體工程師，已開發了近10個App，履歷相當驚人。

琳賽感嘆，「看到這些評論，我想我知道為何41%的女性處在惡劣的工作環境，因而離開科技業。」其他網友則留言立挺她，「謝謝妳琳賽。作為一名科技業的女性，我多年來面對男性『挑戰』我的名譽。女性必須適應某些既定印象下的荒謬想法，這令人筋疲力盡，但妳很棒！」