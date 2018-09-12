跨性別男爆打好友 因懷疑她「勾引」男友

2018-09-12 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港1名身為跨性別人士的27歲張姓男子，因借住的陳姓女友人疑似勾引男友，還嗆張男說自己比較漂亮，兩人一言不合下，張男狂毆陳女，剪掉她的頭髮，數月後張男再次對陳女施暴，還恐嚇陳女對其女兒不利，陳女為此報警。案件今日在香港區域法院審理。

據香港《蘋果日報》報導，去年陳女和丈夫分居後，寄居在友人張男家中；去年4月兩人在張男家飲酒後，陳女對張男男友說好帥，此舉讓張男不滿，認為陳女想勾引其男友，便和陳女爭執，爭執中陳女還表示自己比較漂亮，惹得張男在陳女臉部打了10多拳，用剪刀剪去陳女頭髮，事後囂張地將施暴照片放上網路。

4個月後，張男以陳女害其腿部受傷為由，再次對陳女施暴，陳女因此受傷住院；陳女表示，自己住院時，遭到張男打電話恐嚇，威脅要將兩個女兒的雙手砍下，陳女因此擔心女兒安全，精神恐慌，出院後立刻報警。

張男遭逮後表示，自己沒有傷害陳女，因為曾和陳女爭執，才想嚇嚇她，並無傷害其女兒的意圖；張男向當地媒體指控，自己將陳女當作閨蜜，好心收留陳女，不過她什麼錢都不付，自己還給陳女介紹工作，但陳女卻想「勾引」男友，讓張男氣急敗壞，才出手傷害陳女。

據報導，張男在法庭上承認傷害、意圖傷人及刑事恐嚇罪三項罪名，但否認以工具攻擊陳女，辯護律師指出，張男情緒不穩，需進行精神鑑定。

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