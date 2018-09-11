百年經典劇作諷今日中國？ 《人民公敵》北京嚴審

德國柏林邵賓納劇院正在中國上演挪威劇作家易卜生的《人民公敵》，劇情觸動北京敏感神經而遭施壓刪減。中國觀眾感嘆，「100年前的這齣戲，我卻看到了今天的中國」。（美聯社）

2018-09-11 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕德國柏林邵賓納劇院正在中國上演挪威劇作家易卜生的《人民公敵》，該版本會在演出期間邀請觀眾表明自己立場，因而觸動北京的敏感神經，遭施壓刪減劇情。中國觀眾感嘆，「100年前的這齣戲，我卻看到了今天的中國」。

綜合外媒報導，《人民公敵》本月6日至8日在北京國家大劇院上演，劇情講述醫生斯托克曼（Thomas Stockmann）發現環境污染背後的醜聞，決定將真相刊登於報紙上告訴公眾，但卻遭到多方百般阻擾。由歐斯特邁爾（Thomas Ostermeier）執導的版本，會在演出期間邀請觀眾表明自己立場，是否支持斯托克曼將水源污染的真相公諸於世。

劇院總監費特（Tobias Veit）說，現場結果「讓我們驚訝得無語」，中國觀眾紛紛向台上演員高喊，「因為我們希望有言論自由」、「因為中國的媒體也不講真話」、「因為我們政府一樣不負責任」，持續長達15分鐘。甚至有觀眾向正在演説的斯托克曼激動控訴，「這裡也有人被消滅」！

「一齣經典劇作，寫於130年前，會有什麼問題呢？」《南德意志報》推測，中國監管部門沒有預料到一齣一百多年前的歐洲劇作在今天的中國可能引起回響，但實際情況卻觸度了北京的敏感神經，首演結束當晚連夜召開緊急會議，最後向劇院提出要求刪除敏感部分，即必須砍掉演員與觀眾對話，立即停止售票。

最後劇院決定刪掉互動部分，但要告訴觀眾「此處被刪去」。費特表示，「有必要讓他們知道這裡有些東西不見了」。隔天演出時，主角斯托克曼說，「親愛的觀眾，此刻原本應該有一場與大家的對話。但是...」，他用手指著身旁演員的嘴說，「出版商先生失聲了」。但當晚依舊有觀眾高喊：「為了個人的權利！為了自由！」

一名中國觀眾在演出後表示，「難以置信，100年前的這齣戲，我卻看到了今天的中國」。他的女伴原本拿出手機要在網路上發表感想，但最後因太敏感而作罷。中國社群網站上所有對《人民公敵》的評論也都被刪除。