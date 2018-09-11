女遊北韓誤闖禁區遭射殺 金剛山旅遊中斷南韓虧2兆韓元

2018-09-11 12:40

〔即時新聞／綜合報導〕2008年7月11日一名南韓女遊客在北韓金剛山旅遊觀光區內遊玩時，因誤闖北韓軍事管制區域，遭北韓哨兵槍擊身亡，事發後南韓當局立即中斷金剛山旅遊項目至今，最新資料顯示，從金剛山旅遊項目關閉後，南韓方面遭受的累計損失已高達2兆韓元（約新台幣548億元）。

根據《韓聯社》報導，南韓旅遊發展局今天（11日）公布相關數據指出，南韓關閉金剛山旅遊項目後，旅遊發展局蒙受直接損失達2000億韓元（約新台幣54.8億元），旅發局向兩韓合作基金貸款900億元投資於金剛山相關設施，惟後者即遭北韓方沒收或關閉，導致旅發局在2021年需償還的本息總額就高達1069億韓元（約新台幣29.3億元）。

報導更稱，負責金剛山旅遊項目等兩韓經濟合作項目的南韓現代峨山公司，從2008年金剛山項目關閉後一直虧損，其累計損失已高達1.5兆韓元（約新台幣411億元）。據估計，截至去年底，江原道高城郡的累計虧損已達3616億韓元（約新台幣99億元），加上旅發局及現代峨山公司，南韓方面總計虧損逾2兆韓元。

金剛山槍擊事件發生在2007年7月，53歲的南韓女遊客朴旺子據稱因不熟方位，不慎誤闖北韓軍事管制區，遭北韓哨兵遠距離槍擊身亡，引發國際輿論譁然。事發後兩韓說法不一，雙方對立情勢升高，南韓當局立即中止金剛山旅遊項目至今。