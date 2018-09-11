一帶一路再缺角？巴基斯坦怨協議不公 要中國重新談判

巴基斯坦將就中巴經濟走廊與中國重新談判。（彭博）

2018-09-11 10:43

〔即時新聞／綜合報導〕中國於2013年發起「一帶一路」經濟倡議，旨在加強與中亞、歐洲等地的經濟合作。繼日前馬來西亞以國家財政不佳為由，婉拒雙方合作項目後，巴基斯坦重新審視與中國一帶一路的合作計畫。

根據《金融時報》報導，中國與巴基斯坦合作建設的「中巴經濟走廊」，是一帶一路中規模極為龐大的項目之一，但甫上任的巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）決定重啟一帶一路談判，原因是巴基斯坦認為這項計畫對中國企業過於偏袒。

伊姆蘭汗率領的正義運動黨（PTI）在大選中脫穎而出，成為國會最大黨。伊姆蘭汗誓言勵精圖治，改善國家陋習與經濟情況，一上任隨即拍賣大量豪華轎車，並刪減多數僱員。伊姆蘭汗先前就對目前因貪汙入獄的前總理夏立夫（Nawaz Sharif）提出質疑，認為夏立夫政府在中巴經濟走廊計畫中缺乏公開透明，且有貪汙疑慮，承諾將公布中巴經濟走廊的合約細節。

伊姆蘭汗的經濟、產業和投資顧問Abdul Razak Dawood表示，「前朝與中國在中巴經濟走廊的談判成效不佳，他們沒有做好功課，亦沒有以正確方式談判，導致讓步太多，收穫太少」、「中國企業獲得大幅減稅，佔了巴基斯坦很多便宜，這是我們所關注的，因為這並不公平。」