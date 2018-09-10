高速伸手按對方煞車 屁孩機車手未來老闆：你不用來了

Moto2聖馬利諾站中，車手菲納提竟在高速行駛的狀態下，故意伸手按對方的煞車桿，震驚觀眾。（圖擷自YouTube）

2018-09-10 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕世界摩托車錦標賽的Moto2聖馬利諾站中，出現震驚觀眾的一幕，車手菲納提（Romano Fenati）竟在高速行駛的狀態下，故意伸手按對方的煞車桿，讓對方失速險些釀成車禍悲劇，菲納提當場被取消資格及禁賽2場，連他下一季將效力的車隊老闆也看不下去，表示不會讓他加入這支車隊。

綜合外媒報導，在世界摩托車錦標賽（MotoGP）的聖馬利諾站Moto2正賽中，曼茲（Manzi）試圖超車時，導致菲納提被擠到緩衝區，後者不滿追上，在兩者並排的情況下，菲納提作出震驚世人的動作！竟在時速逾200公里的高速下，故意伸右手按對手的煞車桿，讓對方突然失速、險些失去平衡摔車；菲納提立刻被舉黑旗，取消比賽資格，賽後更宣布禁賽2場。

菲納提離譜行徑引發各界砲轟，在該站獲得第3名的車手克拉奇羅（Cal Crutchlow）痛批，應該不能再讓他出現在賽道上；克拉奇羅強調，選手們都是在冒著生命危險比賽，絕不能對其他選手作出如此行徑，若再多按煞車1秒，曼茲肯定會失衡摔車，「如果有車隊收留他，一定是相當蠢的決定」。

值得留意的是，菲納提已與Forward Racing車隊簽下合約，下賽季為該車隊效力，受害者曼茲也是這車隊成員，雙方有可能成為隊友。不過，曼茲表明不願與菲納提搭檔，曼茲說，他覺得很困惑，這看起來不像在比賽車，「我不知道他那時候腦袋在想什麼」。

菲納提雖視為大獎賽有前途的新星之一，但脫序行為不斷，曾在比賽過程中直接出腳踹對手車身，甚至還在起跑時伸手關掉對手車輛引擎。

摩托車商MV Agusta與Forward Racing有合作關係，MV Agusta總裁卡斯提李奧尼（Giovanni Castiglioni）對此也相當火大，他在IG上痛批，這是其所看過的摩托車比賽中最糟最難過一幕，「真正的運動家是不會這麼做。如果我是Dorna（MotoGP經營與轉播單位），我不會讓他參加世界級的比賽。」

卡斯提李奧尼強調：「菲納提未來的MV Moto2合約，我會極力的反對極力阻止；我不會讓他來的，他不能代表我們公司真正的價值。」

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