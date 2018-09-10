台裔女星吳恬敏爆紅 媽媽：她會有今天是我「疏忽」！

吳恬敏的媽媽張孟瑩受訪時說，「她（吳）會有今天，完全是我的『疏忽』。」圖為吳恬敏在《瘋狂亞洲富豪》演出。（華納提供）

2018-09-10 08:10

〔即時新聞／綜合報導〕電影《瘋狂亞洲富豪》在北美超夯，票房破億蟬連3週冠軍，擠下同期強檔《巨齒鯊》等片，片中女主角、台裔女星吳恬敏（Constance Wu）人氣也跟著水漲船高，最近她的媽媽張孟瑩受訪時卻笑說，「她會有今天，完全是我的『疏忽』。」

根據《世界日報》報導，吳恬敏在家中4姐妹中排行老三，大姐是法學碩士、二姐和小妹都有博士學位，唯獨吳恬敏走上演藝路，張孟瑩的丈夫吳芳盛（Fang-Sheng Wu）曾回台灣中央研究院講學，張孟瑩只好自己帶4個小孩，「我接接送送一肩挑，沒心思『導正』這個愛演戲的老三。」

張孟瑩提到，吳恬敏從小就活潑、愛演戲，但她常提醒女兒「認清現實」，甚至曾對吳恬敏「You got no chance !」（你毫無機會的）。不過，看到女兒主演的《瘋狂亞洲富豪》上映，第1週就約了不同朋友看了2場，勞工節週末還和一群北一女同學第3次進戲院捧場。張孟瑩表示，當然了解女兒辛苦，並說「恬敏會有今天，我完全完全沒有功勞，反而是她帶給我很多快樂。」

吳恬敏2015起主演《菜鳥新移民》獲得好評，2017年獲《時代雜誌》評選為時代百大人物的先鋒者之一。今年再靠著《瘋狂亞洲富豪》推升人氣。