中國國航趁「水」打劫？ 大阪飛北京機票暴漲7倍

2018-09-09 15:43

〔駐日特派員林翠儀／東京9日報導〕日本大阪和北海道在上週相繼發生颱風和地震的天災，中國駐日使館趁機演出了一場「接送秀」，向國際展現強國的通天本領，不過中國旅客從機場脫困後馬上遭到中國國航的哄價宰殺，大阪飛北京機票漲7倍，東京飛北京機票至少漲了4、5倍。

大阪關西受到風災影響封閉1晚，中國航空公司疑因未事前通知旅客，導致有超過700多名中國旅客受困，幾佔所有旅客的3分之1，可能鑑於今年1月才發生過中國旅客飛機延誤而在成田機場大唱國歌「義勇軍進行曲」鬧場的醜聞，中國駐大阪總領事館連夜與機場營運公司連絡，隔天將中國旅客集中載出，再由中國使館派的車輛接駁到最近的車站。

這場「接送秀」被網媒刻意宣傳，雖然有部分中國旅客上網歌頌祖國的德政，但有中國在日留學生卻覺得丟臉，在網路上留言，這樣搞特權只會破壞中國形象，遇到天災應該是老弱婦嬬優先，而不是哪一國優先。

不管如何，受困大阪的中國旅客這次是感受到駐外使館的貼心了，即使搭乘的接駁車花了5、6小時才開抵車站，但1夜喘息後才發現，回國的機票已漲到天價。

一名和母親一起前往大阪旅遊的中國女大生，原定5日返國，4日被通知航班取消，詢問了代訂機票的旅行網站「攜程」，對方要他改定其他日期班機，票價高了7倍。此事後來在微博引爆，可能礙於網友惡評如潮，新浪網報導，攜程最後安排女大生於9日返國，並承擔了人民幣13936元（約合台幣6.3萬元）的費用。

無獨有偶的，另一位網友在北海道震災後，貼出中國國際航空、東方航空等國營航空，成田飛北京的票價從原來台幣1萬多元，漲了3到10倍不等。

一般成田與北京之間的單程票價，淡季約人民幣2000至3000元（約合台幣9000至1.3萬元）左右，旺季如十一長假或農曆過年約5000到6000元左右。但從關西風災及北海道震災後，票價也跟著大漲，例如東方航的近日的票價和下月十一長假收假前的價格相當，超過台幣6.6萬元。

事實上，中國航空發災難財似乎也不是頭一次，網友留言今年6月18日大阪發生6級地震後，中國的航空公司票價也漲瞬間大漲，2014年越南發生513反中暴動，南方航空的票價也跟著大漲，航空公司人員還說沒有義務以機票打折來為自己博名譽。