遭P2P網貸倒閉坑殺 少婦對中國政府絕望選擇自殺

中國杭州少婦王倩（右），遭P2P網貸平台倒閉坑殺，抗議無效後對中國政府失望，最後走上絕路。。（圖擷自@liangpingyao推特）

2018-09-08 12:44

〔即時新聞／綜合報導〕中國P2P網貸平台發生倒閉潮，造成投資人血本無歸。杭州1名31歲的少婦王倩，在政府入股的P2P投資了近百萬人民幣，一夕之間卻化為烏有，抗議時更遭特勤部隊暴力壓制，讓她對中國政府徹底絕望，最後結束了自己的生命。

王倩抗議的場景被拍了下來在網路上流傳，只見中國特勤不顧她帶著年幼的孩子，一路將她拖走。王倩於9月6日留下遺書，痛斥中國政府的荒唐行徑，直指「還沒開始維權，派出所就鎖定你是維穩對象，限制你上訪。」

王倩在遺書中悲憤地說，「錢其實沒有那麼重要，還年輕能賺能活下去，但是這口氣實在受不了，這個國家太令人失望。錢被詐騙，立案一個月，一點進展沒有。」

遭到中國政府如此對待，王倩坦言，「我從小接受的教育是愛國愛黨，有極高的集體榮譽感，一下三觀全毀了。」王倩感嘆，就算要跟政府抗爭也沒辦法，因為平民太過弱小，完全看不到希望。

王倩在遺書裡向爸媽道歉，並叮嚀孩子「西西」要好好讀書，長大之後岀國留學移民，「媽媽不能陪你長大了，希望你一切安好，平安快樂，媽媽愛你。」

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