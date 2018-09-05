「燕子」襲日 京都奈良國寶古蹟傷痕纍纍

受到強颱吹襲京都世界遺產西本願寺內「南能舞台」南側的圍牆倒塌。（取自產經新聞）

2018-09-05 19:27

〔駐日特派員林翠儀／東京五日報導〕受到燕子颱風影響，日本關西地區包括京都西本願寺及二條城、奈良春日大社、滋賀縣彥根城等重要的世界遺產或國寶古蹟也傷痕纍纍。

燕子是日本二十五年來少見的超速強颱，四日從本州上岸後近畿地區的最大瞬間風速超過每秒四十五公尺，大阪更測得半世紀以來最高的每秒四十七．四公尺。遇到如此強風，不管是現代建築或古蹟都很難招架。

近畿地區是日本文化古蹟最密集的地區之一，綜合日本媒體五日報導，包括京都、奈良及滋賀有多處國寶級古蹟受害，其中京都地區世界遺產西本願寺的重要文化財「阿彌陀堂門」以檜木皮鋪裝的屋頂有部分損毀，寺內「南能舞台」南側的圍牆倒塌。

世界遺產的京都二條城內，國寶「二之丸御殿」的大型裝飾用金屬雕刻「錺金具」脫落，城內也有多棵樹木傾倒，二條城五日停止對外開放進行調查及撤除作業。另外，世界遺產仁和寺的重要文化財「二王門」的屋瓦掉落，「御走影堂」的門被風吹。

二○一三年曾遭大水淹沒的京都嵐山渡月橋（全長一五五公尺），上月又遭逢西日本大雨差點滅頂，這次受到颱風摧殘，橋上以檜木打造的欄杆約有一百公尺傾倒。

奈良部分，春日大社裡的重要文化財「板藏」和「著到殿」的屋頂，遭到倒木撞擊有部分破損，世界遺產法隆寺的五重塔受到強風吹襲，「塔剎」上吊掛的風鈴舌片掉落，所幸經初步評估後，寺方表示可以修復。

滋賀縣彥根市的國寶城「彥根城」，城內的重要文化財「佐和口多聞櫓」外壁的灰泥有部分剝落。