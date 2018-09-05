加拿大台灣文化節 老外穿國旗T相挺

Jason穿著國旗裝與Winnie參加加拿大台灣文化節。（記者張伶銖攝）

2018-09-05 00:34

〔本報駐加特派記者張伶銖／溫哥華日報導〕加拿大台灣文化節（TaiwanFest ） 今年充滿「愛台灣」的氣氛，可能是受到加拿大航空（Air Canada）將台灣改列中國的做法在加拿大引起公憤，有白人朋友還穿著青天白日滿地紅國旗的T恤到文化節，表達對台灣的支持。而從台灣進口在攤位銷售的金鑽鳳梨也以國旗作布置，隨時提醒著加拿大人「台灣就是台灣」！

2018年加拿大台灣文化節9月1日至3日在溫哥華市中心，最精華的商業區封路舉行，文化節攤位一旁即是美國名牌百貨Nordstrom，以及溫哥華的微軟（Microsoft），每年這個時期均為台灣文化節的舉行而封路3天，說明溫哥華市政府向來友好台灣的立場。

文化節主辦單位加拿大亞裔活動協會執行長吳權益指出，文化節主要表演的戶外舞台位於溫哥華藝術館（Vancouver Art Gallery）前廣場，而活動攤位則是Granville St.一段街區舉行，本來行駛該區的公車有3天的時間必須改道，他因此特別感謝向來溫哥華市對台灣文化節的厚愛。

吳權益說，台灣文化節今年的主題是「台灣想菲」，探討台灣與菲律賓的文化連結，還特別請來台灣知名的菲律賓移工藝術家馬力歐展示她的服裝，並有專家演講說明台灣原住民與菲律賓人的血緣關係。

可能是受到最近中國無理打壓台灣的影響，激起更多加拿大人對台灣的注意。例如，有台灣女友的白人Jason就在女友的提醒下，特別穿著國旗裝到文化節，且品嚐台灣小吃。

文化節攤位有Kin's Farm銷售來自台灣的屏東好運姨金鑽「在欉黃」鳳梨，一顆賣加幣25元，合新台幣約600元，仍不乏購買的人，讓擺攤的商家感到興奮。與金鑽鳳梨同桌銷售的溫哥華當地水果，一磅約只有3元加幣。

大溫哥華台灣同鄉會的台灣書店亦有特色，尤其不少在加拿大的中國移民，並無法在中國購買到一些比較政治敏感的書籍，台灣同鄉會在臨時書店展出不少在中國被禁的書籍，例如劉曉波檔案，連中文不好的老外都被書名吸引，停下來翻看諾貝爾和平獎得主的著作。

文化節今年新設「靠嘴巴愛台灣」的系列， 引進台灣小農栽種農作物的用心及堅持，例如貢寮山村百年來堅持以人力及牛力方式種稻，以及新萬豐醬油由第三代吳國賓接手重新振作製醬文化的感人故事，負責講解的年輕義工謝孟瑾指出，當她在準備這些故事時，自己都深受感動。