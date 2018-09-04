不要吹走我的家！日婦人肉身頂牆仍不敵颱風狂襲

婦人試圖以肉身頂住房屋。（圖擷取自推特）

2018-09-04 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕日本今日遭到燕子颱風侵襲，災情慘重。關西地區有名婦人見到頂樓的小屋被風吹得搖搖欲墜，竟以肉身頂住牆壁，試圖讓房子避免受到颱風損害，不幸整間小屋最終還是被狂風吹走，婦人則踉蹌地跌到一旁，而驚險過程也全被網友錄下。

今晚一名日本網友在推特發文，並貼出一段影片，只見影片中婦人拚命頂樓頂小屋的牆上，似乎努力避免房屋被風吹走，不料一陣大風吹來，房屋馬上被連根拔起，從頂樓被吹落且毀壞的粉碎不堪，而婦人甚至也差點連同房屋一同從頂樓被吹落。幸好根據透過網友說法得知，婦人仍平安無事。

對此日本網友紛紛在推特下驚恐留言表示「太恐怖了」、「哇！實在是太可怕了QQ」、「太好了，幸好她平安無事」、「雖然婦人沒事，不過那樣的建築物直接被吹走，肯定有人會被砸傷的吧」、「不知道房子會被吹到哪，實在令人擔心」。

相關影片請見