太空電梯不是夢 日本11日首次試驗上太空！

2018-09-04 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕「太空電梯」概念首次進入試驗階段！日本研究團隊將於本月11日，首次發射迷你版太空電梯上太空。

綜合媒體報導，日本南部種子島「太空中心」將於下周向國際太空站發送兩顆超小型衛星，兩顆衛星之間將以10米長的鋼繩鏈接，在鋼繩上裝有一個能以電梯態移動的箱子，並裝有相機紀錄。

以電動機滑輪作為驅動動力的「太空電梯」，將可以把人抬高至9.6萬公里，直接進入太空，最高時速能達每小時200公里，自地球表面出發抵達太空站，僅需花費8天。每個電梯廂均以6個長約18公尺、寬約7.3公尺的膠囊組成，最多可容納30人。

未來，太空電梯的一端將保持在地球表面，另一端則將被固定在國際太空站。若一切順利，將大幅降低向太空站運輸人員、貨物的成本，未來也可望搭載乘客進入太空。

靜岡大學發言人表示，測試電梯在太空移動的實驗，將成為全球首例。

「太空電梯」理念，最早由70年代俄國著名火箭科學家齊奧爾科夫斯基（Konstantin Tsiolkovsky）所提出。

這項計畫目前還存在許多技術問題及風險，如接連地球與太空站的纜繩，必須是以特殊材料製成，且可承受宇宙射線的輻射才行；另外，也將花費巨額資金，倘若不幸發生事故，將帶來驚人損失。