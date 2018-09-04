法國祭出「刮刮樂」救古蹟 頭獎上看5000多萬

2018-09-04 14:06

〔即時新聞／綜合報導〕許多人對於刮刮樂相當癡迷，法國今日起首度販賣「古蹟任務刮刮樂」（Mission Patrimoine）來籌措修復法國境內古蹟的資金。

據《巴黎人報》報導，法國目前為止，最昂貴的刮刮樂是「百萬富翁」（Millionnaire）和「超級填字遊戲」（Méga Mots Croisés），售價10歐元（約358台幣）；「古蹟任務刮刮樂」則一張售價15歐元（約536台幣），是法國有史以來價格最高的刮刮樂，但頭獎可得到150萬歐元（約5000萬台幣），最小獎為15歐元（約536台幣），平均中獎率約1/3，即便售價高，獎金還是相當誘人。

綜合外媒報導，「古蹟任務刮刮樂」是由法國文化部、樂透彩公司（FDJ）及總統馬克宏（Emmanuel Macron）共同策劃、合作，預計發行1200萬張，會在法國各地有3萬多個銷售點，募得的資金，從法國本土和海外領地中列舉270處需修復的古蹟，再挑選18處具代表性的建築，優先使用這筆資金進行修繕作業。

《巴黎人報》報導，雖然利用刮刮樂賺取修復古蹟的資金立意良好，但仍有許多人因景氣差，不願意買刮刮樂，先前法國政府為節省國庫開支，宣布自2019年起，退休金和家庭補助的調整比例無法跟上通貨膨脹率，已引起諸多不滿，此時推出古蹟刮刮樂，易引起民怨。