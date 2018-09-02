佛州槍擊案受害者不爽了！電競選手將告主辦單位EA

2018-09-02 23:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州上月26日發生槍擊案，當地一名曾奪冠的電競選手卡茲（David Katz），疑因比賽失利，憤而持槍射擊其他參賽選手，結果造成包含自己在內的3人死亡以及至少10人受傷。對此其中一名傷者米特奇（Jacob Mitich）在近日向《勁爆美式足球19》（Madden NFL 19）的活動主辦兼開發商美商藝電（EA）提出告訴。

根據《Hollywood Reporter》報導，槍擊案受害者之一的米特奇近日正式向EA提出告訴，訴訟書提到「由於EA的疏忽，導致原告米特奇的身體受到損害以及痛苦」，他也同時向EA提出醫療費、收入所得損失等賠償。

米特奇與他的律師也提到：「出席這項比賽是出自於對EA的信任，米特奇相信主辦單位提供了一個安全的空間，然而當槍聲在擁擠不堪的會場響起時，信任就徹底粉碎了。」他們希望能透過提起訴訟追究相關單位沒有做好維安的責任，同時也讓其他玩家在參與類似的活動時，不必擔心發生類似的事情。

在槍擊案發生後，EA曾宣布將向受害者家屬捐贈100萬美元（約新台幣3000萬元），並設立傑克遜維爾紀念基金（Jacksonville Tribute fund），為受槍擊案影響的人募集資金。