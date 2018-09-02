夏日推出「啤酒拉麵」 用創意挑戰你的食慾

加拿大一間日式餐廳推出「啤酒拉麵」，網友評論兩極。（圖擷取自《星島日報》）

2018-09-02 20:49

〔即時新聞／綜合報導〕炎炎夏日總需要吃點令人開胃的餐點，在加拿大一間餐廳就精心設計了「啤酒拉麵」，要消費者都能大快朵頤。

綜合媒體報導，位於加拿大溫哥華的一間日式餐廳推出一道創意料理「啤酒拉麵」（Beer Ramen），外觀就像是將拉麵麵條泡進啤酒裡，然而，它的真面目其實是先將煮滾的拉麵泡進冰水裏頭，再將麵條放入啤酒杯裡，再倒入冰涼的鰹魚高湯，最後覆上一層雪白的蛋白質，神似清涼啤酒的「啤酒拉麵」就此完成。

菜單的發想是來自老闆茱莉亞（Julia Kubotani）的「創意」，她表示，「今年夏天，溫哥華十分炎熱，有一天我坐在化妝檯前，腦中浮現了冰涼的啤酒，接著『啤酒拉麵』的菜單就誕生了。」茱莉亞表示自己出身於廚師世家，家裡每個人都很愛吃，所以做出許多創意料理。

啤酒拉麵可以搭配許多食物，如炸薯條、炸雞或是蔬菜。網友評論正負兩極，有的人興奮地說：「我們一起要去試試看。」也有人覺得噁心：「我不知道要對這個有什麼感覺」、「我喜歡麵條跟啤酒、可是我真的不能理解這個」。

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