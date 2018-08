川普爆新料 控中國駭入希拉蕊電郵

2018-08-29 17:14

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普再開啟新戰場,指美國前國務卿希拉蕊電子郵件遭中國駭入,要求美國聯邦調查局(FBI)和司法部門出招應對。

綜合外媒報導,川普在推特上寫道,內含許多機密資訊的希拉蕊電子郵件,遭到中國駭客入侵,認為接下來最好由FBI和司法部採取行動,否則在經歷一連串的負面事件後,這兩個部門的信用將跌到谷底。

對於這樣的說法,中國外交部發言人華春瑩在記者會上表示「了無新意」,「這不是我們第一次聽到類似的指控,中國是網路安全的可靠捍衛者,我們堅決反對任何形式的網路攻擊和竊取機密資訊的行為。」

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone!