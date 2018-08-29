川普爆新料 控中國駭入希拉蕊電郵

川普指中國駭入希拉蕊電郵。（歐新社）

2018-08-29 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普再開啟新戰場，指美國前國務卿希拉蕊電子郵件遭中國駭入，要求美國聯邦調查局（FBI）和司法部門出招應對。

川普要求FBI和司法部門採取行動

綜合外媒報導，川普在推特上寫道，內含許多機密資訊的希拉蕊電子郵件，遭到中國駭客入侵，認為接下來最好由FBI和司法部採取行動，否則在經歷一連串的負面事件後，這兩個部門的信用將跌到谷底。

對於這樣的說法，中國外交部發言人華春瑩在記者會上表示「了無新意」，「這不是我們第一次聽到類似的指控，中國是網路安全的可靠捍衛者，我們堅決反對任何形式的網路攻擊和竊取機密資訊的行為。」