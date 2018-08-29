數學家曾中14次樂透進帳9億元 美、澳被迫修法

1960年代，羅馬尼亞數學家曼德爾（Stefan Mandel）開始他的樂透大計，結果讓他在羅馬尼亞、美國、澳洲贏得14次樂透，獲利超過3000萬美元（約台幣9億元）。（路透）

2018-08-29 11:52

〔即時新聞／綜合報導〕1960年代，羅馬尼亞數學家曼德爾（Stefan Mandel）開始他的樂透大計，他研究數學並找出公式，結果讓他在羅馬尼亞、美國、澳洲贏得14次樂透，獲利超過3000萬美元（約台幣9億元），美、澳更為他修改相關法令。

綜合外媒報導，曼德爾透過公式減少號碼組合的數量，一開始他在羅馬尼亞找了一群朋友，買下所有可能中獎的號碼組合，贏得大獎後逃離羅馬尼亞，搬到澳洲。在澳洲，曼德爾找了許多投資者，如法炮製締造了12次的勝利。澳洲當局為他修法，他則進軍美國。

報導指出，曼德爾將目光鎖定在維吉尼亞州的樂透，共有710萬種組合，每張彩券僅1美元，他成立了基金公司，籌得數百萬美元，在1992年獎金達到2700萬美元時，曼德爾買下了所有的彩券，結果如他所願大撈一筆。

報導表示，曼德爾雖然成功得獎，但也被當局盯上，捲入4年的法律糾紛，美國也修法禁止用曼德爾的方式買彩券。曼德爾1995年宣告破產，如今他隱居在澳洲附近的小島。

報導分析，曼德爾的模式其實有其風險，第一是很難買下所有的彩券。第二是他人可能也中獎均分獎金。第三是，難保不會有人採取同樣策略。