板門店宣言後 南韓大幅增高國防預算46.7兆韓元

南韓國防部將在31日提交的2019年國防預算案中，與同期相比增加8.2％，共46.7兆韓元（約新台幣1.392兆元），是過去11年來最高。圖為南韓陸軍。（美聯社）

2018-08-28 13:28

〔即時新聞／綜合報導〕南韓政府為求朝鮮半島無核化及建立和平，其國防部將在31日向國會提交2019年國防預算案；其總編列金額與去年同期相比增加8.2％，共46.7兆韓元（約新台幣1.392兆元），是過去11年來最高。

《韓聯社》報導，南韓此次的國防預算案中，防衛力改善費與去年同期相比，增加13.7％，共15.3733兆韓元（約新台幣4580億元），占總預算費的32.9％。

而戰鬥力營運費方面則增加5.7％，其中用於文值等增員的預算為1416億韓元（約新台幣42億元）；同時也新增122億及33億韓元（約新台幣3.6億、9837萬元），分別用於落實《板門店宣言》中，非軍事區（DMZ）陣亡者遺骸挖掘，及排雷等兩韓合作項目的預算。

報導提到，意在有效應對北韓核武等大規模殺傷性武器的預算，其構建經費比同比增加16.4％，共5.0785兆韓元（約新台幣1514億元）；提高預備軍戰鬥力的預算同比增加27.5%，共1690億韓元（約新台幣50億元）。

此外，南韓國防部也將「擴大就業」、「國防力量編制」、「加強指揮和機動力量」及「研發未來戰略技術和尖端武器」都列入此次預算中。

《韓聯社》補充，文在寅政府的國防安全主旨，是「透過武力追求和平」，以實現朝鮮半島無核化及建立和平。