共機、軍艦頻靠近台日 美上將：別輕易上當...

中共解放軍頻派軍機、戰艦繞台。圖為中國「轟6」轟炸機繞台畫面。（圖由國防部提供）

2018-08-27 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕中共解放軍頻派軍機、戰艦繞台，也靠近日本經濟海域或航空識別區，針對解放軍做法，美國退役上將布萊爾認為，中國此舉是在消耗台日有限的軍費，並趁機獲取情資，台日應該要改變目前的「伴巡」政策，將軍費用在真正的戰時武力。

布萊爾上將為美國前太平洋司令部司令，他近日投書《軍事時報》（Military Times）指出，台日政府為了捍衛領土，當解放軍軍機、軍艦靠近時，都派出戰機或軍艦「伴巡」，但「伴巡」任務實際幫助不大，反而耗損軍費，且每次都讓解放軍掌握台日軍方的偵查極反應能力情報，成為解放軍的有利情報來源。

布萊爾認為，用於攔截與伴巡任務的經費，不應佔國防預算比例太高，最好控制在10%左右，應把錢花在真正的戰時武力，而非用於和平時期的軍力維護。他強調，台日需了解作戰新概念，不把自己真正的能力洩露出來，但同時又向中方展示有能力進行攔截任務；至於台日在國防預算上，應購買更多的遠程地對空導彈、潛艇或其他系統競爭，這些系統面對中國企圖包圍島嶼較有用。

另外他提到，台日民眾需了解，「和平時期」（peacetime）的軍力，無法嚇阻中國對台日領土的侵占野心，台日軍方必須擁有「戰爭時期」的武力才能擊退中國，才能真正保衛主權和獨立性。