防中企盜取機密 傳日本、俄羅斯也將封殺華為、中興

2018-08-26 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕由於擔憂國家機密遭洩漏，日本也傳出決定跟上美國、澳洲、印度等國，在政府層面上拒絕使用中國華為和中興通訊（ZTE）的電信設備。

綜合外媒報導，中國華為和中興通訊被美、澳視為存在安全問題，日本政府為了在防止機密情報洩漏和網路攻擊的對策方面，和其他國家維持一致的陣線，目前正考慮制定嚴格的投標參與資格標準，藉此在國家層級相關招標項目上，將華為和中興通訊排除在外。一名日本官員透露：「中國的這些公司如果被官方除名，那麼民間也會接受這些方針。」

不僅是美國、澳洲、日本、印度拒絕華為和中興通訊，俄羅斯政府也在考慮限制進口華為和中興通訊，當局近日藉由媒體放出消息稱，該國有多家電子設備生產商和行業協會向政府提議，嚴格限制對華為和中興通訊的設備進口。

俄國本土企業行會指出，小米、華為和中興通訊等企業長期逃避關稅和增值稅，使當地企業面臨不公平競爭。俄國總理梅德維傑夫（Dmitry Medvedev）收到提議後，已與有關政府部門審議，將在之後匯報結果。外界認為，俄國政府釋出此消息，顯示俄國可能逐漸遠離華為和中興通訊。

本月14日，美國總統川普簽署法案，禁止美國政府或希冀與美國政府合作的人使用華為、中興或其他中國通信公司的零件，或使用這些零部件作為關鍵組成部分的服務。