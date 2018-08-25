寶貝兒照鏡子好可愛 手機拍影片卻嚇到媽媽

2018-08-25 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名女網友日前在推特上分享一支短片，她表示自己隨手拍下寶貝兒子在照鏡子的影片，沒想到下一秒靈異的事情突然發生，讓她嚇到！而該則推文引起網友熱議，紛紛猜測起短片中發生的事。

本月21日，女網友「jolynn」在推特＠satxjolynn上貼出這一支短片，從影片中可以看到一名男童天真無邪的對著鏡子照自己的牙齒，再來調皮的伸著舌頭轉身離開。這段乍看之下不覺有異，但是原PO卻嚇到了，她發現鏡子中的兒子竟然早一步轉身，消失在鏡子中，讓她不禁問網友，「到底是我看錯，還是他的倒影真的走比他快？」。

看完這支短片以後，網友紛紛留言表示，「鏡子裡是『另一個象限』」、「那裏沒有鏡子，其實他們是雙胞胎」；也有網友認為純粹是拍攝者的角度問題造成的錯覺，有網友很有實驗精神的試驗，表示自己得到同樣的結果。但還是有相信靈異的網友表示，仔細看以後，會發現男童沒有退後，但鏡子裡的倒影卻退後了。

這支影片造成網友瘋傳，截至目前為止，已累積395萬次觀看、11.5萬次轉貼、18萬個讚數。