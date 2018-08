寶貝兒照鏡子好可愛 手機拍影片卻嚇到媽媽

2018-08-25 23:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名女網友日前在推特上分享一支短片,她表示自己隨手拍下寶貝兒子在照鏡子的影片,沒想到下一秒靈異的事情突然發生,讓她嚇到!而該則推文引起網友熱議,紛紛猜測起短片中發生的事。

本月21日,女網友「jolynn」在推特@satxjolynn上貼出這一支短片,從影片中可以看到一名男童天真無邪的對著鏡子照自己的牙齒,再來調皮的伸著舌頭轉身離開。這段乍看之下不覺有異,但是原PO卻嚇到了,她發現鏡子中的兒子竟然早一步轉身,消失在鏡子中,讓她不禁問網友,「到底是我看錯,還是他的倒影真的走比他快?」。

看完這支短片以後,網友紛紛留言表示,「鏡子裡是『另一個象限』」、「那裏沒有鏡子,其實他們是雙胞胎」;也有網友認為純粹是拍攝者的角度問題造成的錯覺,有網友很有實驗精神的試驗,表示自己得到同樣的結果。但還是有相信靈異的網友表示,仔細看以後,會發現男童沒有退後,但鏡子裡的倒影卻退後了。

這支影片造成網友瘋傳,截至目前為止,已累積395萬次觀看、11.5萬次轉貼、18萬個讚數。

the more i watch this, the crazier it gets. ???? pic.twitter.com/f8MQ9ahRhY