貿易戰升級關乎「國運」？ 中國最怕這件事發生

外媒分析，中國將貿易戰視為「國運保衛戰」，最擔心的則是大型美國企業將生產線搬出中國。（資料照，美聯社）

2018-08-24 07:12

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易戰於昨日再度升級，雙方對160億美元的進口商品互相加徵關稅，自7月後互相加徵關稅的規模也擴大到了500億美元。外媒分析，中國將貿易戰視為「國運保衛戰」，最擔心的則是大型美國企業將生產線搬出中國。

《美國之音》報導，由於美國經濟表現搶眼，美方在貿易戰中姿態強硬，但中國經濟則趨於疲軟，貿易戰也導致中國國家主席習近平的聲勢受挫。報導指出，中國獨立評論人士鄧聿文表示，中共高層把貿易戰視為國運保衛戰，是遲早會出現的關卡。在此一前提下，貿易戰前景黯淡，中國可能不願意向美國做出讓步。

報導指出，中國最擔心的是大型美國企業將生產線搬出中國，導致中國沿海地區大規模失業、出現社會問題，中國官員持續打聽美國大型科技公司動向。有科技業高層表示，如果11月貿易戰仍無結果，遷移生產線將是合理選擇。

先前《華爾街日報》報導，美中官員希望能在美國總統川普和中國國家主席習近平11月參加多邊高峰會面前，解決貿易戰紛爭。川普和習近平將在11月共同參加亞太經濟合作會議（APEC）的領袖高峰會，同月底的G20也將有第二次會面機會。