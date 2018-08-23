等不及了？安倍擬10月會習近平 傳將派親信赴中磋商

日本首相安倍晉三（左）擬今年10月訪中會習近平（右），傳將派親信赴中磋商。圖為2014年11月10日在北京舉辦的亞太經濟合作會議期間，兩人於北京人民大會堂會面。（法新社）

2018-08-23 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕為加速改善日中關係，日本首相安倍晉三有意在今年10月訪問中國，因此預計最快9月，將派遣日本國家安全保障局局長的谷內正太郎，前往中國磋商。

根據日本《共同社》今（23）日報導，有多名日中關係的消息人士透露，安倍打算在今年10月23日，正逢《日中和平友好條約》生效40周年前後，到中國訪問，並與該國國家主席習近平會晤；而日方期盼，透過屆時的訪中行，能把雙方經濟和安保領域的合作具體化，為習近平明年6月訪日時，創造完善環境。

《共同社》解釋，雖中國曾向日方提議，安倍可於今年12月，在北京舉辦的中日韓首腦會議上，順道會見習近平；但日本目前鑿於美中貿易戰的摩擦激化，才傾向安倍10月單獨訪中。

他們補充，若此規劃確定成行，將是除出席國際會議外，自2011年12月前首相野田佳彥以來，首位日本首相單獨訪中。

報導也指出，作為安倍親信的谷內，在9月訪中協商時，將與中國中央外事工作委員會秘書長楊潔篪（音同持）會晤，一同商討安倍屆時的行程，及雙方領導人會談的議題。

此外，安倍也有意在10月訪中行中，安排出席有關第三國共同開發基礎設施的論壇、及考察北京以外城市。