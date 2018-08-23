防少子化出手逼婚 中國通過變相「單身稅」

中國人民大會通過個人所得稅修正草案，當中包括5專項扣除額，將在明年1月1日開始實行新稅法。（歐新社）

2018-08-23 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國打算修「個人所得稅法」，國務院6月19日向人民大會常務委員會遞送初審草案，當中「子女教育支出」、「繼續教育支出」專項扣除額被批變相徵收「單身稅」，中國網媒指此草案已通過，將於2019年1月1日起實施。

中國通訊軟體「微信」公眾帳號「法說輿論」指出，中國人民大會通過個人所得稅修正草案，當中包括5專項扣除額，分別是「子女教育支出」、「繼續教育支出」、「大病醫療支出」、「住房貸款利息」、「住房租金」，將在明年1月1日開始實行新稅法。

「法說輿論」表示，中國政府為預防少子化帶來的高扶養比，已開放國內民眾生育第2胎，因此新稅法著重子女教育與繼續教育，讓有生育子女的家庭能夠減輕負擔，進而在住房、醫療上也都有福利可享，但相對於沒有結婚的單身者而言，就是變相的徵收「單身稅」。

有中國網友抨擊政府通過新稅法是在逼婚，但也有人相當好奇會有多少人願意為了專項扣除額而結婚生子，更有網友一針見血地提到「養孩子的成本大於繳稅，我願意繳稅」、「養不起孩，買不起房，怎結婚？」、「先讓離婚的上稅，再說單身的吧」。