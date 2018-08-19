日本掀起「水獺熱」 非法走私激增

日本近年掀起的寵物熱潮，伴隨而來的是非法走私的嚴重問題。圖為小爪水獺。（資料照）

2018-08-19 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕日本近年掀起的寵物熱潮，伴隨而來的是非法走私的嚴重問題。數據顯示，近2年抓到的走私水獺就有近40隻，學者呼籲日本民眾，「為了不使其陷入滅絕，請大家在水族館和動物園觀賞。」

據《共同社》報導，日本近來在社交平台上掀起「水獺熱」，有許多民眾秀出飼養水獺的影片，也有不少標榜著可以觸摸水獺的咖啡廳竄起，寵物店也賣起水獺，一隻高達100萬日圓（約台幣27.4萬元）。讓走私業者也加入進行非法交易，引起國際野生物貿易研究組織（TRAFFIC）關注。

TRAFFIC表示，面向日本的走私情況在2013年之後曾一度絕跡，但最近又接連出現。瀕臨滅絕的亞洲小爪水獺棲息地位在東南亞，去年就曾在泰國機場查獲了總計32隻幼年水獺，前年也在日本成田機場海關發現7隻。

日本築紫女學園大學動物生態學教授佐佐木浩指出，「雖然可愛的一面使其備受寵愛，但卻不是適合當作寵物的野生動物。」水獺是群居動物，單獨飼養可能出現焦慮等，飼養難度高，且生病的話，不少動物醫院無法處理。呼籲民眾「請大家在水族館和動物園觀賞。」