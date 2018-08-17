比特幣不死！克魯曼：比特幣比黃金更具實用性

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示比特幣比黃金更有價值。（歐新社）

2018-08-17 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕今年以來比特幣價格持續下跌，從去年近20000美元高點（約台幣61.5萬元）持續下跌至8月17日的6400美元（約台幣19.7萬元）水平。然而，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）近日在一場國際性區塊鏈大會上表示，比特幣比黃金更具實用性，而且有可能在未來更具價值。

根據Nulltx報導，克魯曼在近日拉斯維加斯舉辦的ChainXchange區塊鏈大會上，探索了比特幣與貨幣發展歷史之間的關係。雖然克魯曼一直都是著名的加密貨幣懷疑論者，但在大會上的發言，卻描述了對比特幣的未來希望。

克魯曼指出，不論是開採黃金或者進行比特幣挖礦，都需要耗費大量資源，他半開玩笑地形容，實際上比特幣又把我們帶回了數百年前的人類社會。

克魯曼表示，仍然對加密貨幣抱持懷疑態度，也承認自己不理解、不知道區塊鏈技術，甚至只知道比特幣，對其他加密貨幣一無所知。然而，他表示對比特幣的擔憂，只限於它做為一種貨幣形式所發揮的作用，對於做為「貨幣」以外的其他功能，他沒有任何意見。當將黃金與比特幣進行比較時，更語出驚人的表示：「黃金已經死了...比特幣比黃金更具實用性，而且有可能在未來更具有價值。」

當被問到如何改變對加密貨幣的懷疑態度時，克魯曼回應：「如果交易成本減少到合理的範圍，那將會消除我的主要反對意見。」