若中國奪取菲國南海島嶼 美將協助菲律賓

美國國防部亞太助理部長薛瑞福表示，如果中國奪取了菲律賓在南海佔領的島嶼或地物，美軍作為盟友，將協助菲律賓會作出「相應的反應」。（資料照，記者曹郁芬攝）

2018-08-16 23:38

〔中央社〕一名正在馬尼拉訪問的美國國防部高層官員今天說，如果中國奪取了菲律賓在南海佔領的島嶼或地物，美軍作為盟友，將協助菲律賓會作出「相應的反應」。

美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）今天在美國駐菲律賓大使館與特定媒體舉行圓桌座談，有媒體記者詢問，如果中國武力奪取中業島，美國作為菲律賓的盟友，將有何反應？

薛瑞福回應：「我們會做一個好的盟友，我們會協助菲律賓作出相應的反應，點到為止，我不會再闡述細節。」

他表示，雖然不想回答假設性的問題，但也認為相關方面對此不應有誤解或混淆的空間。

美軍上週邀請美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）的記者隨機巡航南海上空，根據這兩家媒體的報導，美國軍機收到中國人民解放軍6度驅離警告。

薛瑞福指出，即使中國在南海警告外國船艦及軍機的事件漸趨頻繁，美國仍會繼續依國際法進行航行自由及飛越自由的行動，中國的作法對美國如何運作沒有衝擊，也不會改變美國的一貫行為。

薛瑞福說明，上週的南海飛行是美軍的例行作業。

他表示，因應南海情勢需要一套全面策略，包括現階段的諸多行動、能力建構以及外交手段等等，而航行自由行動只是其中的一部分，也是回應中國驅離警告的有效方式。

薛瑞福向菲國媒體記者說：「我們不會容許中國改寫航行規則或是改變國際法。」