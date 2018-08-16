印度93歲前總理瓦巴依逝世 曾3度掌權

印度前總理瓦巴依今（16）日在德里逝世，享耆壽93歲。（美聯社）

2018-08-16 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕印度前總理瓦巴依（Atal Bihari Vajpayee）今（16）日在德里逝世，享耆壽93歲。瓦巴依是現在印度執政黨的創黨人之一，曾擔任3任印度總理。

綜合外媒報導，全印醫學科學學院（All India Institute of Medical Sciences）宣布，瓦巴依因腎臟感染和胸悶的問題住院治療2個月後，已於今日離世。這位印度執政黨「印度人民黨」（BJP）的前領導人曾在2009年中風。

瓦巴依被認為是印度政治巨人，1957年首度當選國會議員，他領導BJP於1996年首次在全國大選獲勝，但因不信任案，只當了13天總理，1998年重新掌權13個月，1999年至2004年再度擔任總理。

在1998年2度出任總理時，瓦巴依宣布印度進行地下核試，震驚全球，也引發印度與巴基斯坦的緊張關係。隔年起，瓦巴依致力改善印巴兩國關係。

印度現任總理莫迪（Narendra Modi）在推特發文讚揚瓦巴依，「為21世紀強大、繁榮和具包容性的印度，奠定了基礎，他在各領域的政策影響了每個印度人的生活」。

印度政府先前已將瓦巴依的生日12月25日訂為「良好統治日」（Good Governance Day），以紀念瓦巴依為印度的付出。瓦巴依的喪禮將在明日下午舉行。