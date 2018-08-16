對通勤感到厭世？ 其實有助於家中到職場的角色轉換

2018-08-16 17:52

〔即時新聞／綜合報導〕上班前的路好艱辛，除了擁擠的車廂、爆滿的人潮外，對通勤的想法可能只有「厭世」可形容，但哥倫比亞商學院有名教授表示，其實通勤提供了人們在2個角色轉換上一些緩衝的時間。

據外媒《The Financial》報導，西英格蘭大學曾對通勤做研究，研究發現通勤花費的時間越長，人們對工作的滿意度就越低、越容易沮喪，毫無疑問地，擁擠的大眾運輸工具會讓上班族在上班前就感到疲憊。

據哥倫比亞商學院教授Jon Jachimowicz研究顯示，通勤時的腦力激盪有助於解除緩和通勤期間的焦慮，抑能提升工作效率。對於從家中轉換到職場，他分析指出：「當我們卡在2種不同的角色之間，也就是所謂的『角色模糊』現象時，就會感受到衝突。」因此通勤時間可為每個人在職場與家庭裡扮演的不同角色爭取到時間轉換，可以讓我們有時間適應從一個角色轉換到另一個角色。

Jon Jachimowicz建議，通勤族別只在車內呆坐，與其滑手機、打瞌睡，不如動腦袋規劃今天要做的工作，先籌畫行程、思考接下來要做的事，或是想想自己的目標，更表示，晚上的通勤時間是整天最好記憶事情的好時機。

通勤除了有時間可以緩和角色轉換外，更可以健康瘦身！倫敦帝國學院教授Patterson今年所做的一項調查顯示，有高達1/3比例的大眾運輸工具通勤族中，都達到了醫生所建議的每天30分鐘運動量，主要原因就是靠他們每天趕去搭車的「腿部運動」。

而《鏡周刊》報導指出，2016年台灣大學和台灣師範大學幾位學者共同做了一項研究，發現使用大眾交通運輸工具上下班的民眾，平均體重過重的機率比開車上班的人少了15％。研究人員認為，應該是搭捷運或巴士通常必須走一段路到車站，長期下來對於身體的運動量和脂肪燃燒不容小覷。