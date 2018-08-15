卡巴斯基研究報告 網路罪犯Q2騙取232萬美金加密貨幣

2018-08-15 15:12

〔即時新聞／綜合報導〕加密貨幣漲跌幅大，吸引不少年輕人投資，詐騙案也層出不窮。近期卡巴斯基實驗室的一份報告指出，網路罪犯在2018年Q2季從加密貨幣詐騙中賺取超過232萬美金（近7200萬台幣），提醒投資人進行投資時須更加謹慎小心。

8月14日，卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）發布「2018年Q2季度垃圾郵件和釣魚網站報告（Spam and Phishing in Q2 2018 report）」，指出卡巴斯基在2018年4~6月期間，總共攔截了5萬8000次用戶訪問偽裝成提供加密貨幣錢包和交易所資訊的詐騙網站。

報告指出，網路罪犯經常透過誘使受害者發送加密貨幣至自己的錢包來獲得資金，像是發行假的ICO項目和提供假的代幣發送地址，而網路罪犯最喜歡使用以太幣進行網路釣魚詐騙活動，根據網路罪犯使用超過1000個以太幣電子錢包地址統計的數據，高達232萬9317美金的加密貨幣被騙取。

卡巴斯基實驗室的首席網絡內容分析師德米多瓦（Nadezhda Demidova）在官方網站的新聞稿中指出，「針對金融組織的持續性攻擊，反映了人們越來越常使用加密貨幣的事實。然而，並非所有人都充分意識到可能存在的風險，因此網路罪犯正在積極嘗試透過網絡釣魚竊取敏感資訊。」

從更廣泛的角度來看，卡巴斯基的報告還顯示了網路釣魚詐騙活動全球化的特徵，其中南美和亞洲的釣魚詐騙活動最多。Q2季度，巴西境內的詐騙率位居第一，達15.51％；中國與喬治亞並列第二（14.44％）；緊隨在後的為吉爾吉斯（13.6％）和俄羅斯（13.27％）。

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