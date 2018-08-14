電子煙對人體安全？ 英學者：破壞肺部免疫細胞

2018-08-14 23:06

〔即時新聞／綜合報導〕英國學者最新發表的研究指出，電子煙會讓肺部重要的免疫細胞失去功用，警告先前電子煙「對人體安全」的說法可能有誤。

「BBC中文網」報導，英格蘭公共衛生署今年2月曾發表報告指出，有證據顯示，相較於傳統香菸，電子煙對健康的損害較少，更建議老菸槍應利用電子煙協助戒菸。英國伯明翰大學（University of Birmingham）教授蒂克特（David Thickett），最近發表在醫學雙月刊《胸腔》（Thorax）的研究結果則指出，電子煙可能比過去所認知的更不利健康。

研究員從8名沒有吸菸者抽取肺部樣本，在實驗室內測試電子煙的影響，發現電子煙的煙霧會讓肺組織發炎，樣本內的肺泡巨噬細胞也受煙霧影響減少活動，該細胞負責清除人體內可能有害的塵粒、細菌和致敏原。研究員指，實驗中肺樣本的反應，與一般吸菸者肺部和肺病長期患者的反應差不多。

過去相關研究多半集中在電子煙的化學成份，蒂克特所領導的小型實驗是首次集中研究電子煙對吸菸者的身體影響，但研究員強調，這項模擬實驗只進行了48小時，需要更多研究，才能斷定電子煙對人體的長期影響。

蒂克特表示，如果只比較化學成分，電子煙含有的致癌物的確比傳統香煙少，但他認為，長遠來看，電子煙仍可能有害健康，「如果一個人吸食電子煙長達2、30年，這個習慣有可能導致慢性阻塞性肺病的話，那是我們需要知道的事情」。