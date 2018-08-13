嫌遊客太多 挪威政治人物全裸拍照傳網抗議

2018-08-13 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕71歲的挪威政治人物史維恩（Svein Opdal）8日到知名觀光景點奧爾登村（Olden）度假，卻因不滿度假村接待太多遊客，於是要求妻子掌鏡，拍下他面對大型郵輪的裸體照，並發布在Instagram以示抗議。

據綜合外媒報導，史維恩隸屬於挪威綠黨（Green Party），原先想要來一場閒適的度假行程，上周三和妻子抵達奧爾登村後，立刻看見三艘客滿的郵輪駛來，該村當週已湧入超過11000名遊客，史維恩對此感到非常不滿意，「看到這些大型郵輪一點也興奮不起來。」

隨著旅行來到第四天，遊客數量只增不減。當12日一早，史維恩見到湖面多出2艘郵輪時，終於無法忍耐，決定全身脫光，赤裸面向湖中央的郵輪，要求他的妻子替自己拍照，表達他的不悅與抗議。

事後史維恩說，雖然妻子樂於幫他拍照，但卻拒絕將照片分享在網路上，所以只好把照片發布在自己的Instagram；不過他也說，他主要是為了娛樂大眾，由於當地冬季的平均溫度在攝氏0度以下，不要太指望「裸體示威」能在奧爾登村興起。

報導中指出，世界上許多居住在觀光勝地的居民，似乎已經開始受不了被遊客干擾的生活，包括西班牙的馬約卡島（Majorca）、巴塞隆納（Barcelona）、克羅埃西亞的杜布羅夫尼克（Dubrovnik），日前都出現為了取得「觀光業」與「當地居民需求」平衡而舉辦的抗議行動。