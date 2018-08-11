都說了不要！朋友好玩推下瀑布 少女肋骨斷5根險癱瘓

美國一名少女被友人不斷慫恿跳水，甚至直接把她從18公尺高的橋上推下，造成她5條肋骨斷裂及內傷，並且當場昏迷失去意識。（圖擷取自YouTube）

2018-08-11 07:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國華盛頓州16歲少女霍爾格森（Jordan Holgerson），7日到當地的莫爾頓瀑布（Moulton Falls）遊玩，與友人玩跳水的活動，但因她心生恐懼，儘管表明不敢往下跳，但友人不斷慫恿她，甚至直接把她從18公尺高的橋上推下，造成她5條肋骨斷裂及內傷，並且當場昏迷失去意識。

綜合媒體報導，當時霍爾格森站在橋面上，不敢一躍而下，其中一名友人向她說，「準備好了嗎？」儘管霍爾格森告訴身邊的朋友，「不，我不敢跳」，她仍被朋友推下瀑布。霍爾格森從18公尺的橋面墜落，導致她5根肋骨斷裂，肺部、食道、胸口受傷，並且當場昏迷。

她被送往醫院急救後清醒，醫師說，如果霍爾格森摔落水面的姿勢不同，可能會導致終身癱瘓或死亡，「她非常幸運」。霍爾格森的母親說，「她知道推女兒的是誰，我對她非常不滿，她身為一個成年人，應該去自首，她差點害死我女兒。」

霍爾格森表示，她明確說了「不要」，朋友卻還是將推下去，她當下昏了過去，現在醒來只覺得全身痛，希望她的朋友們能夠負起責任。目前警察正在調查這起事件。

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